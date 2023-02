NHL-seura kauppasi voimahyökkääjänsä, kiekkokansa äimistyi myyntihinnasta: "Monen GM:n leuka loksahti lattiaan"

25-vuotias Jeannot on lukeutunut tällä kaudella Nashvillen luottopelaajien joukkoon, vaikkakaan kanadalaishyökkääjä ei kuulunut joukkueen terävimpään tehokalustoon. Keskimäärin 15 minuuttia illassa pelannut Jeannot on tehnyt 56 ottelussa 14 tehopistettä.

Predators-paitaan siirtyvä 24-vuotias Foote on pelannut NHL-uransa aikana vasta 117 ottelua ja todellinen läpimurto kirkkaisiin valoihin on vielä tekemättä. Tällä kaudella Foote on pelannut 26 ottelua tehoin 1+2.