NHL-puolustaja ei ole vielä vastannut Leijonien MM-kutsuun – "Minun täytyy punnita kaikkia vaihtoehtoja"

New York Rangersin suomalaispuolustaja Urho Vaakanainen ei ole vielä täysin varma, lähteekö hän edustamaan Leijonia kevään MM-kisoihin.

Vaakanaisen ja Rangersin kausi päättyi runkosarjaan. Rangers järjesti maanantaina pelaajilleen kauden päätöshaastattelut, jossa Vaakanaiselta udeltiin mahdollisesta MM-kisamatkasta.

– He (Leijonat) ottivat minuun yhteyttä, mutta en ole vielä oikein varma. Minulla on pari pientä fyysistä juttua, jotka haluan selvittää ja hoitaa. Minulla on edessä myös kiireinen kesä, joten minun täytyy punnita kaikkia vaihtoehtoja, Vaakanainen sanoo Rangersin videolla.

Vaakanainen nähtiin Leijonat-paidassa ensimmäistä kertaa talven 4 Nations Faceoff -turnauksessa. Vaakanainen pelasi kaikki Suomen kolme ottelua.

26-vuotias puolustaja kaupattiin kesken kauden Anaheim Ducksista New Yorkiin. Hän pelasi lopulta 46 ottelua Rangers-paidassa tehden 15 tehopistettä.

Vaakanainen solmi maaliskuussa kaksivuotisen jatkosopimuksen Rangersin kanssa.