NHL:n kohuhyökkääjä sortui törkeään tekoon, tempun kohteeksi joutunut tähti ei säästellyt sanojaan – "Hän on pelkuri"

Lemieux on herättänyt närää NHL:ssä aikaisemminkin. 25-vuotias hyökkääjä on kerännyt 194 pelaamassaan NHL-ottelussa 345 jäähyminuuttia. Tkachuk painottaa, ettei Lemieux’n pitäisi pelata NHL:ssä.

– Tämä kaveri on vitsi. Hänen ei pitäisi olla tässä liigassa. Hän on pelkuri. Mikään joukkue ei halua häntä. Hän tulee jatkamaan anomista pysyäkseen NHL:ssä, mutta mikään muu joukkue ei halua häntä. Hän on täysi vitsi. Eivät ihmiset tee näin. Hän on paha tyyppi, Tkachuk vaahtoaa.