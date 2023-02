NHL:ää viimeksi huhtikuussa – 102-kiloinen suomalaishyökkääjä saa nyt uuden mahdollisuuden

Koivula, 24, on pelannut New York Islandersissa kaudesta 2019–20 lähtien yhteensä 20 ottelua, niistä viimeisimmän viime vuoden huhtikuussa. NHL-pistesaldo Ilves-lähtöisellä suomalaishyökkääjällä on 0+2. AHL-liigan Bridgeportissa Koivula on pelannut 223 ottelua ja koonnut tehot 54+91. Tällä kaudella hänet on nähty 42 AHL-otteluissa tehoin 10+11.