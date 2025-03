AHL-kaulaloiden suomalaisjyrä saa näyttöpaikan NHL:ssä

Jääkiekon NHL:ssä pelaava Pittsburgh Penguins kutsui suomalaishyökkääjä Joona Koppasen miehistöönsä farmiliiga AHL:stä.

Koppanen on pelannut Pohjois-Amerikassa vuodesta 2018, mutta 27-vuotias suomalainen on päässyt pelaamaan vain yhdeksän NHL-ottelua ennen tiistaina tullutta pikakomennusta. Miehen edellinen NHL-ottelu on viime maaliskuulta.

– Muutamilla pelaajillamme on pieniä kolhuja, joten siksi teimme päätöksen (kutsua Koppanen ylös). Hän pystyy täyttämään tietyn roolin, jos hänet laitetaan pelaavaan kokoonpanoon. Hän osaa tappaa jäähyjä ja taklata. Hän osaa myös pelata sekä keskellä että laidassa. Mutta suurin syy kutsuun oli siinä, että hän on pelannut todella hyvin, Pittsburghin päävalmentaja Mike Sullivan kertoi NHL:n verkkosivuilla.

Koppaselle on kertynyt kunnioitettavat 356 AHL:n runkosarjaottelua pistein 51+84=135. Hän on eniten AHL:n runkosarjaotteluita tahkonnut Suomessa kiekko-oppinsa saanut pelaaja.

Pittsburgh kohtaa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa New York Islandersin.