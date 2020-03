New Yorkissa turvavälin huomiotta jättämisestä voi nyt saada satojen dollarien sakot

New Yorkissa kaupunkilaisia odottaa 250–500 Yhdysvaltain dollarin sakko, jos he jättävät noudattamatta koronaviruksen takia käyttöön otettua turvaväliä, uutisoi CNN.

New Yorkista on tullut yksi koronaviruspandemian keskuksista. New York Times kirjoittaa, että kaupungissa on todettu lähes 34 000 tartuntaa ja yli 770 ihmistä on kuollut. Lehti pohjaa tietonsa New Yorkin osavaltion kuvernöörin Andrew Cuomon lausuntoon.