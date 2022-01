New Yorkin tuhoisan tulipalon syy selvillä – 19 ihmistä kuoli: "Yksi historiamme pahimmista tulipaloista"

Kaupungin pormestarin Eric Adamsin mukaan ainakin 19 ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut kerrostalopalossa. Kuolonuhrien joukossa on yhdeksän lasta.

Kuolonuhrien määrän pelätään vielä nousevan. Adams kertoi CNN:lle, että useita ihmisiä on kriittisessä tilassa.

– Olen ollut täällä 15 vuotta, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun näen jotain tällaista, hän sanoi.

Savu oli ennennäkemättömän paksua

Pääasiallisesti työväenluokkaisessa Bronxissa asuu myös suuri määrä maahanmuuttajia, ja Adamsin mukaan monet rakennuksen asukkaista olivat Gambiasta New Yorkiin muuttaneita muslimeja.

Loukkaantuneita on viety viiteen eri sairaalaan. Viranomaisten mukaan monilla heistä on ollut sydän tai hengitys pysähtyneenä ja moni on hengittänyt savua.