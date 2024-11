New York Timesin ennuste: Donald Trump voittamassa vaalit

Ensimmäistä kertaa vaalipäivän aikana yhdysvaltalaisvaltalaislehti New York Timesin ennustemalli arvioi Donald Trumpin olevan hienoinen suosikki seuraavaksi presidentiksi.

Trumpilla on lehden mukaan 68 prosentin mahdollisuus voittaa vaalit. Luku muuttuu jatkuvasti, kun ääniä lasketaan lisää.

Trump on lehden mukaan "niukka, mutta selvä suosikki" voittamaan Georgian ja Pohjois-Carolinan vaa’ankieliosavaltiot.

Jos Trump voittaa molemmat osavaltiot, täytyy Kamala Harrisin todennäköisesti voittaa Michiganin, Pennsylvanian and Wisconsinin osavaltiot.

Se mahdollista, mutta paljon vaadittu, New York Times kirjoittaa.

Vaalit voidaan hyvinkin ratkaista Pennsylvaniassa, New York Times toteaa. Harrisilla on tällä hetkellä vaa’ankieliosavaltiossa johto, mutta suurin osa lasketuista äänistä on sellaisia, jotka oletusarvoisesti suosivat Harrisia.