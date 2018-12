New York Times: Saudi-Arabia palkannut lapsisotilaita Jemenin sotaan köyhästä Darfurista

Lehden mukaan Saudi-Arabia on ulkoistanut sodankäynnin Jemenissä sudanilaisille taistelijoille, joiden joukossa on myös lapsisotilaita. Saudi-Arabia on käyttänyt sodan ulkoistamiseen valtavaa öljyvarallisuuttaan. Saudi-Arabia on kiistänyt lapsisotilaiden käytön ja värväämisen.