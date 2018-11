Nevadassa nähtiin Yhdysvaltain erikoisin vaalivoitto – bordelliomistaja Dennis Hof kukisti vastustajansa, jopa kuolleena

"Pahrumpin Trump"

Hof omisti useita ilotaloja ja strippiklubin. Hänelle on annettu kotikaupunkiinsa viitaten lempinimi Pahrumpin Trump.

Nimi onkin osuva, sillä mies on kertonut, että hänellä on samanlaisia poliittisia päämääriä kuin presidentti Donald Trumpilla. Hänellä on myös Trumpin tapaan kokemusta tosi-tv-tähteydestä. Hof esiintyi Cathouse-ohjelmassa, joka kertoo bordellielämästä.