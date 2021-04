Netflixin kalastusteollisuutta kritisoivaa Seaspiracy-dokumenttia moititaan "harhaanjohtavaksi" – näin ohjaaja vastaa

Netflixin Seaspiracy-dokumenttielokuva käsittelee kaupallista kalastamista kriittisesti. Elokuvan keskeinen väite on, ettei kestävä kalastus ole käytännössä mahdollista. Seaspiracy myös esittää, että mereneläviä hankitaan toisinaan orjatyövoimalla ja ihmisoikeuksia polkemalla.

Seaspiracy on kerännyt ylistystä niin julkisuuden henkilöiltä kuin eri järjestöiltäkin.

Esimerkiksi eläinten oikeuksia ajava Peta on suositellut dokumenttia ja kannustanut ihmisiä katsomaan elokuvan porukalla. Muusikko Bryan Adams puolestaan suositteli Twitterissä elokuvan katsomista aihetunnisteen donteatfish eli älä syö kalaa kera.

Dokumentti on myös saanut moitteita niiltä, joita se kritisoi. Elokuvassa haastatellut ovat myös kertoneet, että heidän sanojaan on irrotettu asiayhteyksistä. Lisäksi dokumentissa on väitetysti käytetty virheellisiä tilastoja.