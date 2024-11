Netanjahu erotti puolustusministeri Gallantin

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on erottanut puolustusministeri Yoav Gallantin. Erottamisen syynä on se, että Netanjahu on menettänyt luottamuksensa Gallantiin Gazan sodan aikana, sanoo pääministerin toimisto.



Gallantin tilalle uudeksi puolustusministeriksi on nimitetty ulkoministeri Israel Katz.