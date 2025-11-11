Nelostie on suljettu liikenteeltä Kärsämäellä Pohjois-Pohjanmaalla onnettomuuden vuoksi, kertoo Fintrafficin tieliikennekeskus.
Oulun poliisi kertoo, että kyse on useamman raskaan ajoneuvon onnettomuudesta, mutta vakavista henkilövahingoista ei ole tietoa.
Onnettomuuspaikka on Pyhäjärven Ruhkalan ja Kärsämäen Venetpalon välillä. Poliisi kertoo, että onnettomuusalueella on erittäin liukas ajokeli.
Onnettomuuspaikan ohi on raskaalle liikenteelle kiertotie valtatietä 27 ja kantatietä 58 Haapajärven kautta. Henkilöautoliikenne ohjataan Nuolimäentien kautta, kertoo tieliikennekeskus.
Hälytys onnettomuudesta tuli tiistai-iltana kello kymmenen jälkeen.