Neljä naista syyttää Russell Brandia seksuaalirikoksista

Brand on kiistänyt syytökset ja kutsui niitä "aggressiivisiksi hyökkäyksiksi".

Brand on työskennellyt muun muassa koomikkona ja juontajana. Hän on tullut tunnetuksi provosoivasta tyylistään. 2000-luvun alussa hän sai potkut MTV-musiikkikanavalta ilmestyttyään töihin WTC-iskujen jälkeisenä päivänä Osama bin Ladeniksi pukeutuneena. Myöhemmin hän myönsi olleensa huumeiden vaikutuksen alaisena, kertoo BBC.

Brand on ollut aktiivinen myös sosiaalisessa mediassa. Hän on julkaissut esimerkiksi videoita koronasta, joiden on katsottu vähintään flirttailevan salaliittoteorioiden kanssa.