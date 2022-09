Neljä eri ravintolisää vedetään myynnistä samasta syystä

Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan vastaanottaneensa neljältä eri markkinoijalta ilmoitukset tuotteiden takaisinvedosta. Kaikissa takaisinvedoissa syy on sama: apteekissa myynnissä olleisiin ravintolisiin on käytetty lakritsiuutejauhetta, jossa on sen valmistajan ilmoituksen mukaan lainsäädännössä määritellyn rajan ylittävä määrä matriinia.