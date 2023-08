Nasa ja SpaceX laukaisivat aluksen kohti kansainvälistä avaruusasemaa – mukana neljä astronauttia

Yhdysvalloissa avaruushallinto Nasa ja SpaceX ovat laukaisseet neljä avaruuslentäjää kohti kansainvälistä avaruusasemaa. Dragon-niminen alus laukaistiin Floridan osavaltiossa sijaitsevalta Kennedyn avaruusasemalta lauantaina paikallista aikaa kolmen jälkeen aamuyöllä.



Tehtävää komentaa amerikkalainen astronautti Jasmin Moghbeli. Miehistöön kuuluvat lisäksi tanskalainen Andreas Mogensen, japanilainen Satoshi Furukawa ja venäläinen kosmonautti Konstantin Borisov.



Miehistö viettää avaruusasemalla puoli vuotta. He suorittavat avaruudessa tieteellisiä kokeita, joiden tavoitteena on selvittää mikro-organismien kykyä selviytyä ja lisääntyä avaruudessa. Toisessa kokeessa tutkitaan unen fysiologisia eroja maan päällä ja avaruudessa.



Nasa tekee yhteistyötä Elon Muskin omistaman SpaceX:n kanssa osana kaupallista miehistöohjelmaa, jonka Nasa otti käyttöön vähentääkseen riippuvuutta venäläisistä raketeista miehistön kuljettamisessa avaruussukkulaohjelman päätyttyä vuonna 2011. Kyse on SpaceX:n seitsemännestä rutiinilennosta avaruusasemalle.



Avaruus on yksi harvoista alueista, joilla yhteistyö Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä jatkuu Venäjän Ukrainassa aloittamasta hyökkäyssodasta huolimatta.