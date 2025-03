Nelikymppinen Esa katosi yli kuukausi sitten mukanaan painava musta laukku – kuva miehestä julki

Nelikymppinen vaasalaismies on ilmoitettu kadonneeksi 27. helmikuuta. Poliisi pyytää nyt havaintoja.

Vuonna 1981 syntynyt vaasalainen Esa Hunnakko on ollut kateissa yli kuukauden. Poliisin mukaan mies on saattanut liikkua laajalla alueella, minkä vuoksi poliisi pyytää nyt yleisön apua hänen tavoittamisekseen.

Viimeinen havainto Hunnakosta on tehty Pedersöressä, Åvistin kylässä 22.2.2025 kello 07.15. Mies oli nähty kävelevän Pelkkalantietä kohti Åvistin kylää.

Esa Hunnakko on 175 senttiä pitkä ja painaa noin 75-80 kiloa. Hänellä on mustat hiukset ja mustat tuuheat kulmakarvat. Vaatetuksena miehellä on ollut viimeisen havainnon mukaan harmaa huppari, farkut ja tummat kengät. Mukana oli ollut ilmeisen painava musta olkalaukku.

Poliisi pyytää asiasta jotain tietäviä ilmoittamaan tiedoistaan joko sähköpostitse vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai vihjepuhelimeen 0295 415 501.