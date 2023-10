Mies poistui yökerhosta ja katosi Salossa, poliisi etsii seuruetta – oletko nähnyt heitä?

Kadonnut 45-vuotias mies poistui salolaisesta Down Under Bar -yökerhosta noin kello 22.30 noin viiden–seitsemän hengen miesseurueessa. Miehestä ei ole saatu vahvistettuja havaintoja sen jälkeen.

Kadonnutta etsitty viime päivinä

Kadonnutta miestä on viime päivinä etsitty katoamisalueen ympäristössä yhdessä Vapaaehtoisen pelastuspalvelu Vapepan kanssa. Etsinnöissä on tarkastettu muun muassa lähistön asuintalojen ulkorakennuksia ja piha-alueita.

Kadonnut on noin 170 senttimetriä pitkä ja painaa noin 50 kiloa. Olemukseltaan hän on laiha ja hänellä on kapeahkot kasvot. Hänellä on vaaleanruskeat hiukset ja siniset silmät.