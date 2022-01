NBA:ssa säkenöinyt Lauri Markkanen sai valmentajaltaan vuolaat kehut – "Ainutlaatuisuutemme johtuu hänestä"

– Bulls on ilmeisen hyvä joukkue, mutta heitä väheksymättä pitää todeta, ettei meillä ole varaa pelissä nähtyihin uinahduksiin. Tarjosimme heille aina helppoja kolmosia kulmasta tai tilaisuuden ajaa korille, kun pääsimme lähelle. Meidän täytyy oppia hyödyntämään tilaisuus ja kääntää pelit eduksemme, Markkanen selvitti.

Valmentajalta kehuja

Markkasen pistekeskiarvo ja kolmostarkkuus ovat hänen viidennellä NBA-kaudellaan uran heikoimmat, mutta kuudessa viime pelissä hän on pelannut huomattavasti kausikeskiarvojaan tehokkaammin. Kuudessa viime pelissä Markkanen on heittänyt 16,2 pistettä ottelua kohti ja upottanut 54,5 prosenttia pelitilanneheitoistaan sekä 47,4 prosenttia kolmosistaan.

211-senttinen Markkanen muodostaa yhdessä 208-senttisen Jarrett Allenin ja 211-senttisen Evan Mobleyn kanssa Cavaliersin isokokoisen eturivin, joka on ylittänyt ennakko-odotukset.

– Monet kiinnittävät niin paljon huomiota hänen hyökkäyspeliinsä, etteivät he huomaa, mitä kaikkea muuta hän tekee meille. Emme voisi pelata tämän kokoisella viisikollamme ilman häntä ja ilman niitä asioita, joita hän tekee meitä auttaakseen. Me keskitymme siihen ja siihen, miten tärkeää se on meille. Meidän ainutlaatuisuutemme ja erilaisuutemme johtuu hänestä ja hänen kyvyistään, Cavaliersin päävalmentaja J.B. Bickerstaff sanoi Cavaliersin nettisivuilla.