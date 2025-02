Näyttelijä Vilma Kinnunen elää uutta arkea kahdessa kaupungissa

Näyttelijä Vilma Kinnunen koki suuren elämänmuutoksen vuonna 2024.

Näyttelijä Vilma Kinnunen työskentelee tällä hetkellä Lahden kaupunginteatterissa The Black Rider -musikaalin sekä 19. helmikuuta ensi-iltansa saavan Disco Pigs -tragikomedian parissa.

Viime vuoden mieleenpainuvin asia olikin Lahteen toisen kodin rakentaminen.

– Kahden kaupungin väliä tässä menen. Lahti on minulle täysin työkaupunki, ja muu elämä on täällä Helsingissä. Kaupunki itsessään ei ole vielä tullut kovin tutuksi. Teatterityö on niin aikaa vievää siinä mielessä, ettei ole ehtinyt nauttia itse kaupungista, Kinnunen kertoi MTV uutisille Sinun, Margot -näytelmän ensi-illassa 6. helmikuuta.

Kinnunen odottaa erityisesti tältä vuodelta Krakovan opintomatkaa Näyttelijäyhdistyksen kanssa.

– Siitä tulee kiva muutaman päivän reissu toukokuun loppupuolella. Odotan myös kesää, kun on ollut aika pitkä talvi. Olisi kiva käydä Euroopassa kesällä vielä sellaiseen aikaan, kun ei vielä ihan tukehdu kuumuuteen, Kinnunen kertoi.

Kinnusen äiti on näyttelijä Satu Silvo ja isä näyttelijä Heikki Kinnunen. Vanhemmiltaan hän on oppinut erityisesti yhden asian.

– Olla jotenkin läsnä sille, mitä elämässä on.