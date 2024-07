Näyttelijä Sara Grady sukelsi syvälle brittikulttuuriin Royal Ascot -hevostapahtumassa: "Suomessa ei ole mitään sellaista"

– Menimme sinne niin kutsuttuna Lady’s Day -päivänä, jolloin naiset pukeutuvat hienosti. Säännöt ovat tarkat: hihojen pitää olla pitkät, ei saa näkyä olkapäät, eikä polvet. Se on brittien sosiaalinen tapahtuma, jossa näin myös kuningas Charlesin . Se oli todella mielenkiintoinen kokemus, Grady kertoi MTV Uutisille.

Tapahtumassa on kaksi eri puolta, joista toiseen voi ostaa lipun kuka vain. Tapahtumaan osallistui tuhansia ihmisiä. Gradyn aviomies on jäsen, joten he pääsivät toiselle niin kutsutulle Royal Enclosure -puolelle.