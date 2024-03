Näyttelijä Millie Bobby Brown paljastaa, miten Jake Bongiovi kosi häntä veden alla

Stranger Things -sarjasta tuttu näyttelijä Millie Bobby Brown , 20, paljasti 29. helmikuuta The Tonight Show’ssa, miten hänen kumppaninsa Jake Bongiovi , 21, kosi häntä huhtikuussa 2023.

– En ole kertonut tätä kenellekään, koska on hetkiä, avainhetkiä, mutta olen sitä mieltä, että (Jimmy) Fallon on paras, ja lisäksi mielestäni tämä on liian hyvä tarina jättää kertomatta. Periaatteessa Jake ja minä kihlauduimme sukeltaessa. Rakastamme sukeltamista, saimme sukelluslisenssimmekin yhdessä, Brown kertoi.