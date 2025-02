Millie Bobby Brown saapui punaiselle matolle liki tunnistamattomana

Näyttelijä Millie Bobby Brown saapui Screen Actors Guild Awardsien punaiselle matolle.

Stranger things -sarjasta tunnettu Millie Bobby Brown, 21, nähtiin näyttelijöiden Screen Actors Guild Awardsien punaisella matolla. Brown käänsi katseita persikan sävyisessä mekossaan ja blondissa kuontalossaan.

Brown vaihtoi hiljattain uuteen hiustyyliin ja ruskeat hiukset saivat jäädä historiaan. Muutos on puhuttanut sosiaalisessa mediassa – moni ei ole meinannut tunnistaa vaaleahiuksista Brownia.

People-lehti kertoo, että punaisella matolla Brownilla oli yllään Louis Vuittonin kustomoitu mekko sekä Chopardin koruja.

Brown avioitui toukokuussa 2024 Jon Bon Jovin pojan, Jake Bongiovin kanssa. Pariskunta nähtiin yhdessä myös gaalassa, vaikka Brown saapuikin punaiselle matolle yksin.