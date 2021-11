Näyttelijä Lauri Tilkaselta suloinen lapsuuskuva julki – koskettava avautuminen tärkeästä asiasta

– Lasten oikeuksien päivään on nyt 11 päivää aikaa.​ Meidän aikuisten on taisteltava yhteisten lapsiemme puolesta, että voisimme luoda meille yhteisen tulevaisuuden ilman huolia. Kenen tahansa aikuisen ja lapsen kohtaaminen voi olla lapselle merkityksellinen. Meidän on oltava lapselle turvallinen, terveellinen, kannustava ja tällä tavoin voimme luoda lapselle luottamusta elämään ja turvaa.