Valloittava lapsuuskuva julki – näin suloinen Anni Hautala oli viisivuotiaana

Radiojuontaja Anni Hautala julkaisi Instagram-tilillään kuvan lapsuudestaan. Hautala julkaisi kuvan sen kunniaksi, kun vietetään lasten oikeuksien viikkoa. Kyseessä on Unicefin kampanja.

Jos et näe kuvaa, voit katsoa sen tästä .

View this post on Instagram

Kuvapäivitys on kerännyt lukuisia tykkäyksiä ja kommentteja.

Hautala ja hänen puolisonsa Ilkka Ihamäki ilmoittivat kuun alussa odottavansa toista yhteistä lastaan. Asiasta he ilmoittivat radiolähetyksessä, aivan kuin viime kerralla, kun he odottivat esikoistaan. Poika on nyt vuoden ikäinen.