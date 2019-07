Näyttelijä Kevin Spacey välttää syytteet seksuaalisesta ahdistelusta – ahdistelusta syyttänyt mies kieltäytyi todistamasta

William Little syytti Spaceyä siitä, että tähti olisi kourinut häntä baarissa Massachusettsin osavaltiossa vuonna 2016. Syytösten seurauksena Spaceyä vastaan nostettiin tammikuussa rikossyytteet. Spacey on kiistänyt syyllisyytensä.

Little kieltäytyi lopulta todistamasta, koska pelkäsi todistavansa itseään vastaan. Hänen pelkonsa johtuvat siitä, että tapauksessa keskeisenä todistusaineistona ollut kännykkä on kadonnut ja miehen oma toiminta on joutunut epäilyksenalaiseksi.