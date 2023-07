Näyttelijä Dylan Sprouse ja huippumalli Barbara Palvin avioituivat – tunnelmalliset hääkuvat julki

View this post on Instagram

– Viime viikonlopun piti olla intiimi tapahtuma, mutta lopulta kutsuimme 115 vieraista, koska on paljon ihmisiä joista välitämme ja halusimme heidän kaikkien olevan paikalla, Palvin kuvaili lehdelle.

Dylan Sprouse opiskeli videopelin suunnittelua New Yorkilaisessa yliopistossa. Lisäksi hän on julkaissut oman Sun Eater -sarjakuvan ja perustanut All-Wise-nimisen panimon New Yorkiin.