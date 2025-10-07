Navettapalossa kuoli yli 40 nautaa Ylitorniolla.
Lapin pelastuslaitos sai tehtävän tulipalosta Ylitorniolla puoli kahden aikaan tiistain vastaisena yönä.
Ensitietojen mukaan navettarakennus olisi ollut tulessa.
– Pelastuslaitoksen päästyä kohteeseen navettarakennus oli kokonaisuudessaan tulessa, pelastuslaitos kertoo tiedotteessaan.
Viranomaisten mukaan rakennuksessa oli 44 nautaeläintä, jotka kuolivat palossa.
– Tehtäväksi jäi lähirakennusten suojaaminen, tiedotteessa kerrotaan.
Palontutkinta aloitetaan kohteessa sammutus- ja raivaustöiden salliessa. Palosta ei aiheudu vaaraa ulkopuolisille eikä sen syttymissyy ole vielä tiedossa.