Nauti lämmöstä nyt – sunnuntaina saattaa olla kesän viimeinen hellepäivä: "Ensi viikolla ei enää hellettä ole"

– Ensi viikolla ei enää hellettä ole, mutta viikonloppu on tosi lämmin ja kesäinen, kertoo meteorologi Miina Manninen.

– Pilvisyys on tänään vaihtelevaa, ja lämpimintä on tietenkin aurinkoisimmilla alueilla.

Huomenna sää on aurinkoisempi, ja hellettä on yleisesti aina Oulun korkeudelle asti. Pohjoisempanakin on lämmintä.