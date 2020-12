Naurukyyhky Lumi karkasi omistajaltaan helsinkiläisessä kauppakeskuksessa ja naamioitui "joululahjaksi" – video tallensi hurjan pelastusoperaation

Vappupäivänä kuoriutunut albiinokyyhky Lumi on Sinivaaran silmäterä. Maanantaina edessä oli reissu lemmikkieläinkauppaan ostamaan Lumille punaista palloa iltakuuden jälkeen. Toisessa liikkeessä vierailleessaan Sinivaara henkilökunnan pyynnöstä esitteli lintua kassalla. Kun mies oli laittamassa Lumia takaisin kantolaukkuun, kävi inhimillinen erhe.

Lumi halusi joululahjaksi

Tässä vaiheessa Lumi oli saanut tarpeekseen kauppakeskuksen käytävän vilskeestä. Kyyhky singahti, kenties shoppailumielessä, second hand -myymälään – avonaisen katon kautta. Kauppa oli kuitenkin mennyt jo kuudelta kiinni.

Joulumusiikki seis ja hiipien Lumen luo

"Tämä on se jätkä, joka tarjoaa turvaa"

Aivan pelkällä säikähdyksellä Lumi ei valitettavasti shoppailureissustaan selvinnyt. Sillä oli päässään vekki, joka oli tullut Sinivaaran arvion mukaan, kun lintu laskeutui kauppakeskuksen valoista pimeään myymälään, ja osui valaisinkiskoon. Miehen mukaan linnun käytös on maanantain seikkailun jälkeen hieman muuttunut.

– Nyt Lumi tulee sormelle, kun tarjoan ruokaa. On kai ymmärtänyt, että tämä on se jätkä, joka tarjoaa turvaa. Naaraat on tarkkoja, Sinivaara naurahtaa.