Nasa tekee lähivuosina kaksi uutta tehtävää Venukseen – hintalappu matkoille tähtitieteellinen

Davinci+-nimen saanut projekti on osa Discovery-ohjelmaa. Se on ensimmäinen matka planeetan ilmakehään sitten vuoden 1978.

Tehtävät on tarkoitus käynnistää vuosien 2028 ja 2030 välillä.

Venuksella on paljon samoja piirteitä kuin maapallolla ja tutkijoiden mukaan se on voinut olla aurinkokunnan ensimmäinen asutettu maailma, jossa on ollut merta ja ilmasto.