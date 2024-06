Nasa ryhtyy uusiin toimiin maankaltaisten planeettojen löytämiseksi

HWO-teleskooppi (Habitable Worlds Observatory) on valmiina aikaisintaan kymmenen vuoden päästä, mutta Nasa on jo aloittanut teleskoopin vaatiman teknologian suunnittelun, kertoo Science Alert -sivusto .

Kovan luokan avaruusteleskoopin suunnittelusopimukset on myönnetty kolmelle yritykselle. Tehtävänä on suunnitella uuden sukupolven optiikkaa, laatia tehtäväsuunnitelmia ja kehittää teleskoopin muita ominaisuuksia. Pohjustavien suunnitelmien teko tulee kustantamaan 17,5 miljoonaa dollaria ja työn on määrä alkaa tänä kesänä.