Nämä viisuhitit kuullaan Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan parinvaihtoviikolla

Tulevana sunnuntaina luvassa on viisuhuumaa ja parinvaihtoa. Parketilla raikaa Hard Rock Hallelujah, kun odotettua parinvaihtoviikkoa vietetään Euroviisujen merkeissä. Mukana myös viisumimmi ja TTK-konkari Krista Siegfrids .

Lajit ja kappaleet:

MAARET & KATRI

SAMBA: My Only One (Helena Paparizou)