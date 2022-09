Tutustu Ensitreffit alttarilla -sarjan pareihin

Tutustu pareihin:

Henni, 30, ja Miikka, 34

Liikkuvainen nainen on aina valmis pakkaamaan reppunsa ja lähtemään reissuun niin työn kuin vapaa-ajankin merkeissä. Hennin läheiset ovatkin vitsailleet, etteivät aina pysy perässä siitä, missäpäin Suomea tai maailmaa Henni milloinkin asuu.

Aktiivisesta luonteestaan huolimatta Henni haaveilee pysyvästä parisuhteesta ja tukikohdasta rivitalon tai omakotitalon rauhassa. Hennin ihannekumppani on elämänmyönteinen, luotettava, kärsivällinen, huumorintajuinen ­– ja ennen kaikkea hänen tuleva paras ystävänsä. Kumppanistaan Henni toivoo toki myös itselleen reissu- ja harrastuskaveria.

34-vuotias putkiasentajana työskentelevä Miikka asuu Kouvolan maaseudun rauhassa isovanhemmiltaan perimässään talossa, jossa on hyvin tilaa myös vaimolle.

Miikalla on pilkettä silmäkulmassaan, ja hän on luonteeltaan elämänmyönteinen, rauhallinen ja luotettava. Omien sanojensa mukaan hän tosin osaa olla myös itsepäinen.

Vapaa-ajallaan Miikka nauttii vauhdin huumasta enduro- ja motocross-harrastustensa parissa. Hänelle tärkeää on myös liikunta, luonto ja reissaaminen. Matkustelun kautta tutuksi ovat tulleet niin Intia, Thaimaa kuin Yhdysvallatkin.

Miikka toivoo avioliitolta kumppanuutta, ystävyyttä ja yhteistä tekemistä – omaa aikaa ja omia juttuja unohtamatta. Miikan ihannepuoliso on huumorintajuinen, positiivinen ja liikunnallinen.

Salla, 33, ja Lauri, 30

33-vuotias Salla työskentelee osteopaattina omassa yrityksessään Tampereella. Salla on luonteeltaan avoin, syvällinen ja herkkä, mutta naisesta löytyy myös määrätietoisuutta, rohkeutta ja temperamenttia.

Aviopuolisokseen Salla toivoo liikunnallista, sosiaalisesti lahjakasta ja tunnetaitoista kumppania, jolle tasa-arvo on tärkeä asia. Ihannekumppani on keskusteleva ja osaa tarpeen tullen myös haastaa Sallaa. Ystävät ja perhe ovat Sallalle tärkeitä ja hän haaveilee myös omista lapsista.

Erityisopettajana työskentelevä 30-vuotias Lauri on luonteeltaan hauska, empaattinen ja hyväntahtoinen. Lauri on usein kaveriporukassaan hauskuuttaja, seuramies ja ilopilleri, mutta hänessä on myös herkkä ja syvällinen puoli.