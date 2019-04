Nämä kymmenen outoa eläintä sinun on nähtävä omin silmin: Eläin, joka ulostaa kuutioita ja 50-kiloinen rapu!

Far & Wide kertoi jutussaan , että nämä erikoiset eläimet ovat näkemisen arvoisia.

Kenkänokka



Nimensä mukaisesti tämän itä-afrikkalaisen linnun nokka on kengän muotoinen. Se elää soilla, jolla sen ravintona on matelijat, jyrsijät ja kalat.

Vompatti

Halattavan söpö vompatti ei ole yhtä harmiton kuin ulkonäkö antaa ymmärtää: sillä on hampaat kuin jyrsijällä ja se on uhattuna aggressiivinen.

Jättiläistaskurapu

Saiga



Saiga-antiloopilla on epätavallinen turpa, joka muistuttaa muurahaiskarhun kuonoa.

Fossa

Kovasti kissaa muistuttava fossa, kuuluu todellisuudessa näätäeläimiin ja on läheistä sukua mangustille. Laji on Madagaskarin suurin peto.

Fossan ruokavalio on hyvin laaja sen saalistaessa sekä puissa että maalla, alangoilta ylängöille.

Lehtihäntägekko

Tätä Madagaskarilla elävää liskoa on vaikea huomata, koska se näyttä aivan kuivuneelta puun lehdeltä. Se suojautuu saalistajilta ulkonäkönsä lisäksi tiputtamalla häntänsä.

Kierteishäntäkarhu

Kierteishäntäkarhu on ulkonäöstään huolimatta pesukarhun sukulainen. Laji on sosiaalinen, mutta sitä on vaikea nähdä, koska se elää Keski- ja Etelä-Amerikan sademetsien tiheässä latvustossa.