Nämä karut kuvat paljastavat: Turkistarhoilla lintuinfluenssan riskeistä "ei piitata lainkaan"

Kuvat on otettu Halsuan, Vetelin, Korsnäsin, Närpiön ja Laitilan turkistarhoilla. Kuvissa näkyy muun muassa tarhan alueella oleskelevia lokkeja, minkä perusteella torjuntakeinot tarhoilla eivät ole toimineet.

Ruokavirasto on varoittanut elokuun alussa, että olosuhteet turkistarhoilla ilman tehokasta lintusuojausta mahdollistavat virusten leviämisen luonnonvaraisista linnuista tarhattuihin eläimiin.

Uusimmat kuvat elokuulta

Halsualla sijaitsevalla tarhalla on todettu lintuinfluenssatartunta heinä-elokuun vaihteessa. Oikeutta eläimille -järjestön kampanja- ja viestintävastaava Kristo Muurimaa kertoo MTV Uutisille, että kuvat Halsuan tarhalta on otettu 10. elokuuta. Kuvat Korsnäsin turkistarhalta on otettu 13. elokuuta.