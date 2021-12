Näkymä Tuukka Raskin paluusta NHL-peleihin riemastutti tähtipelaajaa – "Hänellä on se taito"

Rask on ollut koko alkukauden sivussa kesällä tehdyn lonkkaleikkauksen vuoksi, eikä suomalaisella ole tällä hetkellä sopimusta yhdenkään seuran kanssa.

Tähtihyökkääjä Brad Marchand on innoissaan Raskin mahdollisesta paluusta.

– "Tuuks" on yksi maailman parhaista maalivahdeista, ja jos pystyisi palaamaan peleihin omalla tasollaan, se olisi mahtavaa. Hänellä on se taito olla todella rauhallinen, kun häntä kohti lauotaan. Hänen kykynsä ovat vaikuttavia, ja siksi hän on ollut yksi liigan parhaista maalivahdeista 10-15 vuotta, Marchand hehkuttaa.