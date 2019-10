Naisten asunnottomuuteen liittyy yleensä myös perhe ja äitiys: "Nämä naiset elävät hyvin haavoittuvaisissa tilanteissa"

– Esimerkiksi Helsinki on muuttanut tilastointiaan, eikä meillä ole tällä hetkellä vertailukelpoista tilastoa siitä, että ovatko ne luvut todella laskeneet, kertoo Vailla vakinaista asuntoa ry:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Asunnottomien määrää on onnistuttu pienentämään kahdella isolla asunnottomuusohjelmalla.

Rakenteellinen ongelma



Tänään vietetään asunnottomien yötä jo 15. kertaa. Tiivolan mukaan tapahtumalla on suuri merkitys.

– Uskon, että sillä on ollut valtava merkitys. Tämä on yksittäinen suurin sosiaalipuolen ilmaus.

Asunnottomuus on rakenteellinen ongelma, joten muutos tapahtuu hitaasti.

– Ikävää on, että yksilöt joutuvat kärsimään hitauden vuoksi.

Suurin osa asunnottomista majailee sukulaisten tai ystävien luona. Useimmiten asunnottomaksi joutuu monen tekijän yhteissummana, yhtä tiettyä syytä on vaikea nimetä.

Naisten tilanteeseen liittyy usein perhe ja äitiys



Suomessa toive on, että asunnottomuus voitaisiin poistaa kokonaan.

Tänä vuonna asunnottomien yössä teemaksi on nostettu asunnottomat naiset.

– Se on nostettu siksi, koska nämä naiset elävät hyvin haavoittuvaisissa tilanteissa.

– Naiset kokevat usein, että he eivät saa sellaista palvelua, jota he tarvitsevat. Siinä me joudutaan katsomaan peiliin.