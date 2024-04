Naisleijonille vihdoin avausvoitto MM-kisoissa – Sveitsi nurin kapteenin johdolla

Suomi hävisi alkulohkossa Tshekille 0–4, Kanadalle 1–4 ja Yhdysvalloille 3–5. Suomen puolivälierävastus ratkeaa myöhään tiistaina pelattavan Tshekki–Sveitsi-ottelun jälkeen. Todennäköisin vastustaja on Sveitsi. Suomi on nyt voittanut Sveitsin arvokisoissa 20 kertaa, tappioita on kolme.