Naisleijonien MM-joukkue julki – luistimesta kaulaansa saanut Jenni Hiirikoski mukana

Naisleijonien MM-joukkue:

Puolustajat:

Karjalainen Sini, Univ. of Vermont USA

Lindstedt Rosa, Brynäs IF SWE

Yrjölä Siiri, HIFK Helsinki

Hiirikoski Jenni, Luleå HF SWE

Rantala Sanni, KalPa Kuopio

Laitinen Nelli, Univ. Of Minnesota USA

Parkkonen Krista, Univ. of Vermont USA

Savolainen Ronja, Luleå HF SWE