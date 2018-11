Nainen valehteli sairastavansa syöpää ja lainasi kymmeniätuhansia euroja lääkkeisiin – käytti leijonanosan rahoista uhkapeleihin

Samaan aikaan hän hävisi internetin rahapeleihin lähes 70 000 euroa, joista ainakin osa oli oikeuden mukaan lainattua rahaa. Oikeuden mukaan nainen on taloudellinen tilanteensa huomioon ottaen myös ymmärtänyt, ettei pysty maksamaan lainojaan takaisin.

– (Naisen) peleihin menettämä rahamäärä on hänen taloudelliseen asemaansa nähden niin suuri, ettei muuta mahdollisuutta käytännössä jää. (Nainen) ei ole ilmoittanut asianomistajille käyttävänsä ja häviävänsä kymmeniä tuhansia euroja rahapeleihin. (Tuomittu) on siten käyttänyt asianomistajilta sairauksien varjolla saamansa rahat muuhun tarkoitukseen kuin hän on asianomistajille ilmoittanut, oikeus toteaa.