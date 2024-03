Nainen ja vasemmistolainen – Tarja Halosesta tehtiin Venäjä-politiikan syntipukki, sanoo kirjailija

Meri Valkama on kirjoittanut kirjan Tarja Halosen perinnöstä presidenttinä.

– Tämän kirjan idea on syntynyt Ukrainan sodan alettua, keväällä 2022.

Syntipukki

– Minun henkilökohtainen arvioni on, että kahdesta syystä. Siksi, että hän on nainen ja siksi, että hän on vasemmistolainen, Valkama sanoo.