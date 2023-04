Näin tekoäly pisteytti Orpon, Marinin ja Purran puhetaidot – löysi kolmikolta yhden selvän heikkouden

Voittaja: Riikka Purra

Missä kehitettävää?

– Ehkä heikkoutena on tauon käyttö, joka on melkein olematon näissä keskusteluissa. He halusivat puhua niin paljon ja niin nopeasti kuin mahdollista, ennen kuin joku ehtii puhua päälle. Se on tutkimuksen perusteella epätehokkain tapa puhua. Puhumisessa joskus vähemmän on enemmän, Chaker kuvaa.