Näin Tavio selittää Suomen poisjääntiä tasa-arvoliittoumasta

– Meillä on laskevat kehitysyhteistyöresurssit, ja niiden puitteissa katsotaan aina jokainen aloite tapauskohtaisesti, Tavio sanoi toimittajille eduskunnassa.

– On paljon aloitteita, osaan mennään ja osaan ei. Ei Suomen ulkopoliittinen linja siitä muutu, ollaanko jossain mukana tai ei.

Tavion mukaan tasa-arvoliittoumasta käyty keskustelu on ollut osin asiatonta.

– On todella harhaanjohtavaa yhdistää tätä Suomen Ukraina-politiikkaan. Ukraina on meidän suurin kehitysyhteistyökumppanimaa. Meidän tukemme Ukrainalle on vankkumatonta, Tavio painotti.