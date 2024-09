Vesittyykö Suomen yhdenvertaisuustyö? Jättäytyminen Ukrainan tasa-arvoliittoumasta yllätti YK-liiton

– Kyllä se aika yllättävältä kuulostaa, täytyy sanoa. Suomella on pitkä linja naisten oikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäjänä. Olemme myös sitoutuneet kaikkiin keskeisiin YK:n ihmisoikeusasiakirjoihin ja niitä on aktiivisesti pyritty meidän toiminnassamme edistämään, harmittelee Suomen YK-liiton ihmisoikeusasiantuntija Rosa Puhakainen .

YK-liitto: Onko tällaisia päätöksiä tulossa enemmänkin?

– Tällainen yllättävä yksittäinen irtitulo on kyseenalainen. Se herättää kysymyksiä, vaikka pääministeri on tänään sanonutkin, että hallituksen virallinen ulkopoliittinen linja ei muutu. On syytä keskustella, miksi tällainen päätös tehtiin ja onko tällaisia päätöksiä ehkä tulossa enemmänkin, sanoo Puhakainen.