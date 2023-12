Näin Suomessa asuvat maahanmuuttajat ajattelevat itsenäisyyspäivästä ja suomalaisista: "Merkitsee paljon!"

MTV Uutisten haastattelemat maahanmuuttajat tiedostavat päivän merkityksen erityisesti suomalaisille. Suomessa asuvina he myös tuntevat olevansa osa tätä juhlaa.

– Minulle itsenäisyys on vapautta kaikesta. Vapaus valita, mitä haluat valita, hän summaa.

Lucy Njambi Keniasta kertoo, että hänelle itsenäisyys näkyy suomalaisessa koulutuksessa. Hän on iloinen, että hänen tyttärentyttärensä voi valita vapaasti oman koulutuksensa.

– He ovat vähän hiljaisia. Mutta tämä ei ole huono asia! Pidän siitä, mitä he ovat. He ovat erittäin rauhallisia eivätkä riko lakia, sanoo Kitiporn Nitovuori, Thaimaasta.