Näin pyydystimme Skripalin myrkyttäjät – ja muita uskomattomia agenttitarinoita Bellingcatin saavutuksista

Digietsiväryhmä Bellingcat on paljastanut Sergei Skripalin todennäköiset myrkyttäjät , jäljittänyt Syyrian kemiallisia aseita ja tunnistanut ohjuksen joka pudotti MH17-matkustajakoneen Ukrainassa. Käsittämätöntä kyllä, suurin osa ryhmän työstä perustuu täysin julkisiin internet-lähteisiin kuten sosiaaliseen mediaan. Bellingcatin toiminnan perusteista on tänään julkistettu kirja "Me olemme Bellingcat - tiedustelupalvelu verkossa".