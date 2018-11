Näin presidentti Sauli Niinistö puhui Koiviston muistomerkin äärellä – lue puhe sanasta sanaan

Tänään sunnuntaina paljastettiin presidentti Koiviston hautamuistomerkki Hietaniemen haustausmaalla Helsingissä. Muistomerkin on suunnitellut Perttu Saksa. Muistomerkin paljastussanat kuultiin presidentti Niinistön esittämänä.

Katso alta presidentin koko puhe:

Presidentti Koiviston kartan keskeiset reitit - eheys, luottamus, oikeudentunto, demokratia ja parlamentarismi ovat suuntia joihin meidän on jatkossakin hyvä kulkea.

Kartta on paljon puhuva muistomerkki. Kartta osoittaa tien ja kuvaa maaston.

Ilman sen tukea on reittiä vaikea suunnitella ja eksymisen riski kasvaa. Kartta antaa myös ymmärryksen mittasuhteista.

Elämme aikaa, jota on kuvattu totuudenjälkeiseksi. Sellaista menoa on, että jo sanotaan ennen kuin yhtään fundeerataan.

Ei Mauno Koiviston karttakaan linnuntietä johtanut, matkalla on ollut kivisiä kulkuja ja pahoja mutkia. Mutta ei koskaan umpikujaa.

Sanoma meille on selkeä: aina on tie tulevaisuuteen. Ja tulevaisuuteen meidän on suunnattava.