Näin murskaavaa jälkeä Kalle Rovanperä on tehnyt – mykistävä tilasto pohja-ajoista

Toyota-kuski Rovanperä on pistellyt tällä kaudella peräti 57 pohja-aikaa. Toiseksi eniten pohjia on Hyundain Ott Tänakilla, mutta peräti 26 pohjaa vähemmän kuin suomalaisella: 31. Toyotan Elfyn Evans on pohja-aikojen määrässä kolmantena 26 etappipohjallaan.

C Moren asiantuntijat Teemu Suninen ja Jari Ketomaa kävivät ennen edellistä Belgian MM-rallia läpi, millä Rovanperän dominointi pohja-aikatilastossa selittyy. Kuuntele kaksikon analyysit ylälaidan videolta.

Rovanperän maailmanmestaruus on viittä vaille varma. Suomalainen johtaa MM-sarjaa 203 pisteellään, kun toisena olevalla Tänakilla on 131 pinnaa ja ajamatta on tällä kaudella enää neljä MM-rallia.

Tämän viikon torstaina käynnistyy Kreikan MM-ralli.

1:28 Katso: Kalle Rovanperä laittoi viikonloppuna show'n pystyyn Kokkolan Venetsia Driftingissä.