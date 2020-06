Näin MTV:n suosikkimeteorologit sijoittavat lomansa säiden mukaan – ripottelua ja todennäköisyyksien laskemista: "Lämpimintä on heinäkuussa, aurinkoisinta kesäkuussa"

– Pitkiä viikonloppuja ja ehkä viikon vapaita. Näin hajauttaa riskin huonosta säästä. Vuodenaikaennusteet ovat kesäisin huonompia kuin talvella. Se johtunee siitä, että pohjoisen ja etelän lämpötilaero on heikompi, matalapaineiden reitti epävarmempi ja sateet tyypillisemmin kuurosateita.

– On myös tutkimusta siitä, että lyhyemmät lomat piristävät ja palauttavat suhteessa paremmin kuin yksi pitkä pötkö, Pouta toteaa.

Loppukesä on Poudalle mieluisin loma-aika

–Silloin Helsinki voi olla liian kuuma nukkumiseen. Saimaa on myös silloin lämpimimmillään. Huonoilla keleillä suosin kaupunkilomaa ja helteellä menen mieluiten vesille.

Täksi juhannukseksi Poudalla on sään varalta täsmätoive.

Hyvä sää vaatii myös asennetta

Meteorologi Miina Manninen on "kaikkisäinen".

Viime kesät Manninen on purjehtinut Saimaalla.

– Ehkä parasta on toukokuussa kun luonnossa kaikki on tuoretta, vihreän eri sävyt kauneimmillaan ja linnut huutavat. Eikä siellä toukokuussa ole muita veneilijöitä ollenkaan niin saa olla ihan yksin. Ja vesi on vielä ihanan kylmää.